В Марий Эл за мошенничество и превышение должностных полномочий осужден бывший сотрудник полиции

Собранные следственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему бывшему инспектору ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Волжский». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что 26 августа 2018 года в отдел полиции поступило сообщение об оказании женщине после дорожно-транспортного происшествия медицинской помощи. Инспектор ДПС, которому было поручено проведение проверки, установил, что оснований для привлечения водителя к административной ответственности нет. Представитель закона, введя женщину в заблуждение, убедил ее, что необходимо уплатить штраф в размере 1500 рублей, что она и сделала. При этом, в квитанции, переданной злоумышленником, были реквизиты штрафа, который должна была оплатить его близкая знакомая.

25 октября 2018 года в г. Волжск инспектор в составе экипажа дорожно-патрульной службы выехал для разбирательства в связи с наездом автомобиля на пешехода. По прибытии на место, он выяснил, что автомашиной управлял пенсионер МВД. По просьбе последнего они договорились о сокрытии факта дорожно-транспортного происшествия. Сотрудник ДПС уговорил потерпевшего сообщить ложные сведения о получении им телесных повреждений не в связи с дорожно-транспортным происшествием. В результате виновный не был привлечен к установленной законом ответственности.

Приговором суда с учетом требований государственного обвинителя бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.