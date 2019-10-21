В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности
Следственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека).
По предварительным данным в ночь на 14 октября 2019 года в бункере бетонно-смесительного узла предприятия по производству бетонных смесей г. Волжск обнаружено тело 56-летней сотрудницы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.
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