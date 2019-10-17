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17 октября 2019 г.

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка

14 октября 2019 года в Звениговский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл поступило сообщение о безвестном исчезновении Петунина Сергея Сергеевича, 1 февраля 2003 года рождения, проживающего в одной из деревень Звениговского района Республики Марий Эл. Подросток был одет в темно-зеленую парку, черные джинсы и черные кроссовки. Рост 148 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, а волосы русые.

В ходе доследственной проверки установлено, что последний раз его видели в поселке Морки Республики Марий Эл.

В целях проведения необходимых следственных действий следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на поиск пропавшего и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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