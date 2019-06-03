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03 июня 2019 г.

В Марий эл в первый день лета утонуло двое мужчин

В Марий эл в первый день лета утонуло двое мужчин

В республике за минувшую субботу утонули двое мужчин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Марий Эл.

1 июня в 9 часов утра поступило сообщение от сплавляющихся на байдарке молодых людей. В акватории Малой Кокшаги вниз по течению у ж/д моста они обнаружили тело неизвестного мужчины.

В это же время на пульт оперативного дежурного Звениговского аварийно-спасательного формирования поступил сигнал о том, что на озере Яльчик Звениговского района утонул житель Казани 1987 года рождения.

Спасатели настоятельно просят граждан соблюдать меры безопасности, не купаться в незнакомых местах, не заплывать далеко от берега, не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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