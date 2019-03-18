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18 марта 2019 г.

В Марий Эл сотрудник колонии подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 

По версии следствия  15 марта 2019 года  сотрудник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, расположенной в Советском районе  Республики Марий Эл, по заранее достигнутой с осужденным договоренности, за денежное вознаграждение пронес на территорию колонии запрещенные предметы – сотовый телефон, аксессуары к нему и игральные карты.

Преступление пресечено сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл и УФСИН России по Республике Марий Эл.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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