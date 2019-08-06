В Марий Эл сотрудник ДПС подозревается в получении мелкой взятки

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего инспектора ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия 3 августа 2019 года в г. Йошкар-Оле инспектор ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл получил от водителя взятку в размере 5 тысяч рублей за не составление протокола об административном правонарушении.

Преступление выявлено сотрудниками ОРЧ СБ МВД России по Республике Марий Эл.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.