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06 августа 2019 г.

В Марий Эл сотрудник ДПС подозревается в получении мелкой взятки

В Марий Эл сотрудник ДПС подозревается в получении мелкой взятки

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего инспектора ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). 

По версии следствия 3 августа 2019 года в г. Йошкар-Оле инспектор ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл получил от водителя взятку в размере 5 тысяч рублей за не составление протокола об административном правонарушении.

Преступление выявлено сотрудниками ОРЧ СБ МВД России по Республике Марий Эл.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление  всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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