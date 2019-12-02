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02 декабря 2019 г.

В Марий Эл рыбаки не смогли самостоятельно выбраться на берег

В Марий Эл рыбаки не смогли самостоятельно выбраться на берег

В Килемарском районе вблизи деревни Пинжедыр поисково-спасательный отряд эвакуировал со льдины рыбаков. Сообщение на пульт дежурного поступило днем 30 ноября, от берега оказались отрезаны девять человек. 

На место происшествия выдвинулась оперативная группа на судне на воздушной подушке, чтоб как можно скорее доставить рыбаков на берег. К моменту прибытия спасателей 6 мужчин самостоятельно добрались до берега. Ьрех человек эвакуировали, никто из рыбаков не пострадал.

Спасатели доставили рыбаков на берег, никто из них не пострадал. Любителям эктремальной рыбалки придется заплатить штраф и возместить расходы на спасательную операцию. Напомним, выход на лед водоемов Ленинградской области запрещен с 15-го марта. С начала месяца под лёд провалились три человека. Двое из них скончались от переохлаждения.

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