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25 ноября 2019 г.

В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка

В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка

Следственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл предъявлено обвинение 37-летнему депутату Собрания депутатов одного из сельских поселений Волжского района Республики Марий Эл в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия вечером 19 ноября 2019 года в селе Сотнур Волжского района Республики Марий Эл депутат, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на 16-летнего подростка, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

В настоящее время по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Информация и фото Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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