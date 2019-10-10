В Марий Эл перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в хранении, перевозке и реализации контрафактной продукции

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы, в которую входили две женщины 36 и 27 лет и 33-летний мужчина, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в крупном размере, организованной группой), п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, организованной группой), ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, с причинением крупного ущерба, организованной группой).

По версии следствия с целью незаконного обогащения участниками организованной группы найдены поставщики, приобретены 3 помещения в г. Йошкар-Оле и 1 – в п. Медведево Республики Марий Эл, где с октября 2016 по ноября 2018 года хранилась и откуда реализовывалась немаркированная алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с нанесёнными на ней чужими товарными знаками и наименованиями места происхождения товара, сходными с оригинальными известных марок водки, коньяков, виски, мартини и т.д., в том числе «Xennessy X.O». Согласно заключению бухгалтерской экспертизы компании «Societe Jas Hennessy & Co» причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиона 115 тысяч рублей.

08 ноября 2018 года преступная деятельность была пресечена сотрудниками МВД по Республике Марий Эл. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и обысков изъята немаркированная алкогольная продукция, общим объёмом свыше 1800 литров на сумму около 950 тысяч рублей.

По уголовному делу изъятый алкоголь был исследован в ходе проведения ряда химических и санитарно-гигиенических экспертиз, также проведена товароведческая экспертиза, допрошено свыше 60 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 10 томов. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.