В Марий Эл перед судом предстанет женщина, обвиняемая в посягательстве на жизнь сотрудника полиции

Медведевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летней женщины, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

По версии следствия вечером 13 сентября 2019 года старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Медведевский» прибыл по вызову о скандале в одну из деревень Медведевского района. Женщина, в отношении которой проводилось разбирательство, в целях воспрепятствования законной деятельности представителя закона, взяла дома нож и, выйдя на улицу, нанесла ему удар в грудь, причинив повреждения опасные для жизни, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью. При этом она в присутствии соседей высказала оскорбления в адрес сотрудника полиции.

По уголовному делу проведены 2 судебно-медицинские, биологическая, генетическая, медико-криминалистическая, лингвистическая и судебно-психиатрическая экспертизы, допрошено 11 свидетелей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.