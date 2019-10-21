В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над дочерью

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием ее беспомощного состояния), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием ее беспомощного состояния), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование – 3 эпизода).

По версии следствия осенью 2013 года в Советском районе Республики Марий Эл мужчина, оставшись наедине со своей 10-летней дочерью, попытался ее изнасиловать, ей удалось оказать ему сопротивление, но он совершил иные действия сексуального характера.

В июле 2017 года мужчина приехал к своей дочери в Республику Татарстан, где она обучалась в интернате и в течении трех дней насиловал ее.

В августе 2017 года, когда девочка приехала домой, он вновь совершил изнасилование.

Аналогичное преступление он еще 4 раза совершил в июне 2019 года.

По уголовному делу проведены 2 судебно-медицинские, генетическая, судебно-биологическая, 2 психолого-психиатрические экспертизы.

Но особо важное значение для изобличения обвиняемого в совершении преступлений прошлых лет имело исследование его на полиграфе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.