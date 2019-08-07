В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконной добыче рыбы

Горномарийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенного орудия и способа массового истребления водных биологических ресурсов, на миграционных путях к местам нереста).

По версии следствия поздним вечером 1 мая 2019 года мужчина при помощи металлической лодки выплыл на расстояние около 50 метров от берега реки Ветлуга в Юринском районе Республики Марий Эл и установил промысловую рыболовную сеть длиной 80 метров, высотой 1,8 метра ячеей 50 х 50 миллиметров. Вечером следующего дня он извлек из установленной им ранее рыболовной сети водные биологические ресурсы вида: плотва в количестве 56 штук, густера – 6, лещ – 7, синец – 2, язь – 1, окунь – 4, судак –3, причинив ущерб на сумму свыше 65 800 рублей.

Преступление пресечено сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.