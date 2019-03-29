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29 марта 2019 г.

В Марий Эл перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью двум мужчина, один из которых скончался

Горномарийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух лиц).

По версии следствия в ночь на 15 января 2019 года в одном из кафе в г. Козьмодемьянск между молодыми людьми возник конфликт. Они вышли на улицу, где  один нанес другому удары кулаком в голову, шею, грудь и по руке. Знакомый последнего попытался разнять оппонентов, но также получил удар кулаком по голове. В результате первый мужчина  скончался от черепно-мозговой травмы, здоровью второго причинен тяжкий вред.

В ходе следствия назначены и проведены  4 судебно-медицинские,  судебно-биологическая и судебно-психиатрическая экспертизы, допрошено 3 потерпевших и 22 свидетеля. Следователем собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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