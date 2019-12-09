В Марий Эл перед судом предстанет бывшая заместитель мэра города Йошкар-Олы, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней бывшего заместителя Главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия в 2016 году заместитель Главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», из личной заинтересованности, с целью дальнейшего карьерного роста, действуя вопреки интересам службы инициировала от имени арендодателя досрочное расторжение двух договоров аренды земельных участков в черте города общей площадью 7520 кв. м., переданных в 2015 году для строительства объектов недвижимости на 5 лет ООО «Телекомпания 12 регион». К январю 2016 года данная организация имела долг перед бюджетом по арендной плате на сумму свыше 6,6 млн. рублей

Кроме того, по ее инициативе в интересах ООО «Телекомпания 12 регион» снижена рыночная стоимость годового размера арендной платы за пользование земельным участком общей площадью 2537 кв. м., предоставленного в аренду юридическому лицу в 2014 году на срок 13 месяцев для строительства общественного здания многофункционального значения.

В результате городскому округу «Город Йошкар-Ола» причинен ущерб на сумму свыше 8 млн. рублей.

По уголовному делу изъят и изучен большой объем документации, допрошено свыше 40 свидетелей. В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества по ходатайству следователя на долю квартиры, принадлежащей обвиняемой, наложен арест. Материалы уголовного дела составили 8 томов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.