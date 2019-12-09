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09 декабря 2019 г.

В Марий Эл ожидается очередное ночное перекрытие трасс

В Марий Эл ожидается очередное ночное перекрытие трасс

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Марий Эл сегодня, а также в ночь со вторника на среду ожидается перекрытие участков нескольких дорог.

Сегодня, 9 декабря, в период с 20:45 до 23:15 будет перекрыт Казанский тракт и «Объездная г. Йошкар-Олы», а завтра с 21:30 до 01:00 планируется перекрытие участков автодорог: «Йошкар-Ола — Зеленодольск» (Казанский тракт); «Йошкар-Ола — Уржум» (Сернурский тракт); «Вятка» (Кокшайский тракт) и «Объездная г. Йошкар-Олы». Полицейские просят граждан заранее планировать свои поездки с учетом данных изменений, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РМЭ.

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