В Марий Эл ожидается очередное ночное перекрытие трасс

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Марий Эл сегодня, а также в ночь со вторника на среду ожидается перекрытие участков нескольких дорог.

Сегодня, 9 декабря, в период с 20:45 до 23:15 будет перекрыт Казанский тракт и «Объездная г. Йошкар-Олы», а завтра с 21:30 до 01:00 планируется перекрытие участков автодорог: «Йошкар-Ола — Зеленодольск» (Казанский тракт); «Йошкар-Ола — Уржум» (Сернурский тракт); «Вятка» (Кокшайский тракт) и «Объездная г. Йошкар-Олы». Полицейские просят граждан заранее планировать свои поездки с учетом данных изменений, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РМЭ.