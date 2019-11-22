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22 ноября 2019 г.

В Марий Эл осужден мужчина, совершивший убийство и покушение на убийство двух лиц

В Марий Эл осужден мужчина, совершивший убийство и покушение на убийство двух лиц

Собранные следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 10 апреля 2019 года трое мужчин распивали спиртные напитки в квартире в г. Йошкар-Оле. Между ними возник конфликт, и хозяин квартиры вызвал на помощь знакомого. Прибывший нанес гостям более 40 ударов кулаками, ногами в обуви и куском полипропиленовой трубы по голове, шее, грудной клетке и рукам, после чего уехал. От полученных повреждений один из потерпевших скончался на месте происшествия, другой выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, которую вызвал хозяин квартиры.

По уголовному делу назначены и проведены  4 судебно-медицинские,  5 судебно-биологических, медико-криминалистическая, генетическая, дактилоскопическая и  психолого-психиатрическая экспертизы, допрошены  свидетели. Материалы уголовного дела составили 3 тома.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Судом удовлетворены гражданские иски о возмещении материального и морального вреда на сумму свыше 1 миллиона 890 тысяч рублей.

Инофрмация и фото Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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