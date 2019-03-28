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28 марта 2019 г.

В Марий Эл осужден местный житель, который пытался уничтожить уголовное дело путем сжигания

В Марий Эл осужден местный житель, который пытался уничтожить уголовное дело путем сжигания

Собранные следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой),  ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела).

Следствием и судом установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина совершил разбой. По окончании расследования в помещении следственного изолятора в г. Йошкар-Оле 18 октября 2018 года ему для ознакомлении были представлены материалы уголовного дела. Желая избежать привлечения к ответственности за разбой, злоумышленник сжег документы, изобличающие его. Совершенные действия не помогли рецидивисту избежать наказания, уголовное дело было восстановлено и направлено в суд.

В настоящее время он осужден за оба преступления к 9 годам 10 месяцам и 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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