В Марий Эл обнаружено тело пропавшего ранее подростка
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего.
14 октября 2019 года в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 16-летнего подростка, проживавшего в одной из деревень Звениговского района Республики Марий Эл. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
1 ноября 2019 года в ходе поисковых мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками Марийской аварийно-спасательной службы, тело подростка обнаружено в одном из озер на территории Моркинского района Республики Марий Эл.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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