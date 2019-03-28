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28 марта 2019 г.

В Марий Эл несколько участков Казанского тракта перекроют на ночь

В Марий Эл несколько участков Казанского тракта перекроют на ночь

Сразу несколько участков Казанского тракта перекроют в ночь на 29 марта. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Марий Эл.

В четверг, 28 марта с 20.20 до 00.30 29 марта будет перекрыт участок дороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» (Казанский тракт) с 9 по 40 километры. С 04.30 до 08.30 пятницы, 29 марта будет перекрыт участок дороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» с девятого по 23-й километры.

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