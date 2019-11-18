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18 ноября 2019 г.

В Марий Эл начальница почтового отделения попалась на взятке

В Марий Эл начальница почтового отделения попалась на взятке

В Медведевском районе Марий Эл на взятке попалась работница отделения почтовой связи. Он получила в общей сложности более 40 тысяч рублей от жителя Медведевского района.

По данным правоохранителей,с марта 2018 года по июль 2019 года женщина получала незаконные вознаграждения от жителя поселка Медведево за выдачу ему посылок из Германии, которые были адресованы вымышленным лицам. Всего за этот период женщина незаконно выдала 420 посылок, получив за это больше 40 тысяч рублей. Сейчас начальнице сельского отделения почтовой связи в Медведевском районе грозит до 8 лет лишения свободы и крупный штраф.

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