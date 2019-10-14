В Марий Эл бывший сотрудник полиции и другие члены организованной группы осуждены за организацию незаконной игорной деятельности

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговоров 39-летнему бывшему сотруднику полиции и трем членам организованной группы в возрасте от 39 до 45 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Йошкар-Оле, знавший всю систему организации азартных игр, привлек трех своих знакомых, каждый из которых обладал знаниями и навыками необходимыми для данной деятельности.

Под видом законной деятельности интернет-салонов в 7 помещениях города Йошкар-Олы и 1 – в городе Звенигово с апреля 2018 по январь 2019 года осуществлялась игорная деятельность при помощи модифицированной компьютерной техники, с использованием сети «Интернет» и специального программного обеспечения. При этом участники организованной группы вели переписку в мессенджерах, используя шифр.

В результате незаконной организации и проведения азартных игр

участниками организованной группы получен особо крупный доход в размере свыше 7,5 миллионов рублей.

По уголовному делу в ходе выемок и обысков изъято все оборудование и документация, назначено и проведено 12 компьютерно-технических, 2 почерковедческих и экономическая экспертизы, допрошено свыше 60 свидетелей. Под давлением улик, бывший сотрудник полиции признал вину и согласился на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем судебное разбирательство в отношении него проводилось отдельно от остальных членов организованной группы. Материалы одного уголовного дела составили 11 томов, другого – 14.

Приговорами судов с учетом позиции государственных обвинителей бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 11 месяцев условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом 300 тысяч рублей. Остальным членам организованной группы назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Двум из них также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 144 тысячи рублей и 192 тысячи рублей соответственно.

Изъятое игорное оборудование и денежные средства, полученные в результате преступления, конфискованы и обращены в доход государства.