В Марий Эл автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП

Во вторник, 10 декабря водитель врезался в столб. Пострадавшего госпитализировали, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 7 часов утра на 19 км автодороги «Йошкар-Ола — Уржум». 29-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением в сложных погодных условиях и съехал с дороги с последующим наездом на опору линии электропередач. В результате ДТП водитель госпитализировали.