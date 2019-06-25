В Марий Эл автобус врезался в столб, есть пострадавшие

Две женщины 50-ти и 27-ми лет пострадали в результате столкновения автобуса со столбом, сообщает управление МВД по Марий Эл.

В деревне Большой Царанур Куженерского района на улице Луговой, 46-летний водитель автобуса допустил наезд на опору линии электропередач. В результате ДТП пострадали два пассажира транспортного средства, их доставили в больницу и, после оказания помощи, отпущены, - говорится в сообщении.