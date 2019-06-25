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25 июня 2019 г.

В Марий Эл автобус врезался в столб, есть пострадавшие

В Марий Эл автобус врезался в столб, есть пострадавшие

Две женщины 50-ти и 27-ми лет пострадали в результате столкновения автобуса со столбом, сообщает управление МВД по Марий Эл.

В деревне Большой Царанур Куженерского района на улице Луговой, 46-летний водитель автобуса допустил наезд на  опору линии электропередач. В результате ДТП пострадали два пассажира транспортного средства, их доставили в больницу и, после оказания помощи, отпущены, - говорится в сообщении.

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