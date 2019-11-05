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05 ноября 2019 г.

Упорное воровство довело жителя Волжска до тюрьмы

Упорное воровство довело жителя Волжска до тюрьмы

Два с половиной года в колонии строго режима предстоит провести 56-летнему волжанину за 18 краж из сетевых магазинов. Как сообщается, из общего числа краж в восьми случаях мужчину задерживала охрана магазина, но он упорно шел на дело снова.

Мужчина совершал кражи алкоголя и продуктов, брал товар на небольшие суммы: от 115 до 2670 рублей. Так, в сетевом магазине в октябре прошлого года рецидивист был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества, после чего, как ни в чем не бывало, продолжил «выносить» товар из торговых точек.

За содеянное решением суда преступник был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Волжская межрайонная прокуратура. Приговор в законную силу не вступил. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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