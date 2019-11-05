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05 ноября 2019 г.

Света не будет в двух районах Йошкар-Олы

Света не будет в двух районах Йошкар-Олы

5 ноября специалисты будут отключать электричество в домах из-за плановых ремонтных работ, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На семь часов без света останутся жители Семеновки. С 9:00 до 16:00 в связи с работами по переводу с рубильника № 2 на рубильник № 12 будет прекращена подача электроэнергии на улице Интернатская в домах №4, 6, 8, 10.

Кроме того, в этот же день в связи с техническими работами с 14:00 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул.Димитрова, д.58, д.60, д.62, д.64а,
ул.Куйбышева, д.55, д.57.

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