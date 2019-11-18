Специалисты выясняют причину пожара в квартире, где погиб мужчина

В выходные при пожаре в доме по улице Машиностроителей, 4 погиб мужчина.

Пожар произошел в одной из квартир дома. По сообщению пресс-службы МЧС по Марий Эл, в тушении огня участвовали 17 бойцов и четыре единицы техники. По информации ведомства в результате происшествия оказалась повреждена квартира, погиб один человек, который в момент начала пожара находился внутри помещения. Причины происшествия выясняются.