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14 ноября 2019 г.

Смертельное ДТП: в Марий Эл скорая помощь наехала на пожилого велосипедиста

Смертельное ДТП: в Марий Эл скорая помощь наехала на пожилого велосипедиста

Авария случилась утром 13 ноября. Возле дома №48 на улице Кооперативная поселка Новый Торъял автомобиль скорой помощи совершил наезд на 82-летнего велосипедиста.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи совершил наезд на велосипедиста,82-летнего мужчину, который на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении автомобилю», - рассказали подробности  ДТП в Управлении ГИБДД по Марий Эл. Пожилой мужчина от полученных травм скончался в больнице. Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах случившегося.

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