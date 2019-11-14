Смертельное ДТП: в Марий Эл скорая помощь наехала на пожилого велосипедиста

Авария случилась утром 13 ноября. Возле дома №48 на улице Кооперативная поселка Новый Торъял автомобиль скорой помощи совершил наезд на 82-летнего велосипедиста.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи совершил наезд на велосипедиста,82-летнего мужчину, который на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении автомобилю», - рассказали подробности ДТП в Управлении ГИБДД по Марий Эл. Пожилой мужчина от полученных травм скончался в больнице. Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах случившегося.