Несколько домов в Йошкар-Оле оставят без холодной воды

В среду, 13 ноября, с 9 до 19 часов в Йошкар-Оле планируется отключение холодного водоснабжения в домах №113 и 115 по ул. Красноармейская в связи с заменой фасонных частей пожарного гидранта и задвижек.

Кроме того, в четверг, 14 ноября, с 09.00 до 19.00 в связи с заменой фасонных частей и задвижек холодную воду отключат в домах 28, 30б, 32, 36, 37, 39, 41 43 по Ленинскому проспекту.