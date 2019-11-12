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12 ноября 2019 г.

Несколько домов в Йошкар-Оле оставят без холодной воды

Несколько домов в Йошкар-Оле оставят без холодной воды

В среду, 13 ноября, с 9 до 19 часов в Йошкар-Оле планируется отключение холодного водоснабжения в домах №113 и 115 по ул. Красноармейская в связи с заменой фасонных частей пожарного гидранта и задвижек. 

Кроме того, в четверг, 14 ноября, с 09.00 до 19.00 в связи с заменой фасонных частей и задвижек холодную воду отключат в домах 28, 30б, 32, 36, 37, 39, 41 43 по Ленинскому проспекту.

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