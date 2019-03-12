Неизвестные украли инструменты со стройки в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле со стройплощадки похитили инструментов, общая стоимость которых достигает примерно 17,5 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, в праздничные дни, с 8 по 10 марта, когда на стройке никого не было, на стройплощадке по улице Прохорова, неизвестные взломали замок, разобрали стену и проникли в подсобное помещение и похитили строительные инструменты. По предварительным данным, общая стоимость похищенного инструмента составляет 17,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности злоумышленников.