12 марта 2019 г.
Неизвестные украли инструменты со стройки в Йошкар-Оле
В Йошкар-Оле со стройплощадки похитили инструментов, общая стоимость которых достигает примерно 17,5 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Как стало известно, в праздничные дни, с 8 по 10 марта, когда на стройке никого не было, на стройплощадке по улице Прохорова, неизвестные взломали замок, разобрали стену и проникли в подсобное помещение и похитили строительные инструменты. По предварительным данным, общая стоимость похищенного инструмента составляет 17,5 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности злоумышленников.
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