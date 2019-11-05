На трассе в Марий Эл при столкновении легковушек пострадала 9-летняя девочка

Авария случилась на 76-м километре автодороги «Йошкар-Ола - Уржум» в Куженерском районе Марий Эл в эти выходные.

По предварительной информации, 46-летний водитель, управляя Lada Vesta выехал на встречную полосу движения и врезался в Toyota под управлением 22-летнего мужчины.

В ДТП пострадала 9-летняя девочка, находившаяся в автомобиле Lada, а также водитель этой же машины, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Марий Эл.