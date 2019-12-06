Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Главная
06 декабря 2019 г.

На трассе в Марий Эл автомобиль врезался в КАМАЗ, погибла женщина

На трассе в Марий Эл автомобиль врезался в КАМАЗ, погибла женщина

Женщина погибла в ДТП на трассе в Медведевском районе на автотрассе 88К-002 на повороте на полигон мусорных отходов.

5 декабря в 15:08 на пульт оперативного дежурного Марийской аварийно-спасательной службы поступил сигнал о столкновении двух автомобилей. По информации УГИБДД по Марий Эл 82-летний водитель «Нивы», житель Нижегородской области, врезался в «КамАЗ».

В легковом автомобиле находилась 78-летняя женщина, тоже жительница Нижегородской области. В результате пассажирка автомабиля, получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Спасатели деблокировали тело погибшей из машины. Водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Водитель «КамАЗа» не пострадал. По данным ведомтсва, ведется проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Похожие новости:

В Медведевском районе съехал в кювет и перевернулся грузовой автомобиль

В Марий Эл задержан бывший заместитель директора парка, подозреваемый в растрате в особо крупном размере

В новом году в Йошкар-Оле планируют запустить новый троллейбусный маршрут

В Марий Эл перед судом предстанет женщина, обвиняемая в посягательстве на жизнь сотрудника полиции

Пригородные трассы Йошкар-Олы перекроют на несколько часов

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх