На трассе в Марий Эл автомобиль врезался в КАМАЗ, погибла женщина

Женщина погибла в ДТП на трассе в Медведевском районе на автотрассе 88К-002 на повороте на полигон мусорных отходов.

5 декабря в 15:08 на пульт оперативного дежурного Марийской аварийно-спасательной службы поступил сигнал о столкновении двух автомобилей. По информации УГИБДД по Марий Эл 82-летний водитель «Нивы», житель Нижегородской области, врезался в «КамАЗ».

В легковом автомобиле находилась 78-летняя женщина, тоже жительница Нижегородской области. В результате пассажирка автомабиля, получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте. Спасатели деблокировали тело погибшей из машины. Водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Водитель «КамАЗа» не пострадал. По данным ведомтсва, ведется проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.