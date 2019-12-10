Мошенники совершенствуют способы обмана и выманивания денег у йошкаролинцев

50-летний йошкаролинец стал жертвой мошенничества с банковской картой.

Злоумышленник позвонил на мобильный телефон мужчины, сообщил, что кто-то пытается снять деньги с принадлежащих ему банковских карт, и предложил установить на телефоне приложение. которое поможет вычислить перступников. Установив программу, мужчина фактически предоставил аферисту доступ ко всей информации смартфона, в том числе к приложению онлайн-банкинга, и лишился 2,5 миллионов рублей.

Мужчина узнал о потере столь крупной денежной суммы только когда посетил банк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».