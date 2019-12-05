Мошенники обманули йошкаролинца, который хотел купить фотоаппарат за 100 тысяч рублей

В Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Потерпевшим выступает 33-летний мужчина, который хотел купить фотоаппарат.

Йошкаролинец рассказал, что на сайте бесплатных объявлений его заинтересовала информация о продаже техники. Он связался с продавцом, который попросил внести предоплату.

Мужчина перевел 101 тысячу рублей, после чего злоумышленник больше на связь не выходил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает лиц, причастных к случившемуся, сообщает пресс-служба УМВД России по Марий Эл.