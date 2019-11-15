Мошенники лишили денег женщину, представившись сотрудниками банка

На этот раз жертвой стала жительница Йошкар-Олы. Потерпевшей не протяжении нескольких дней позвонил мужчина, якобы сотрудник службы безопасности банка.

Ей было известно о схеме мошенничества, но женщина поддалась на уговоры и позволила аферистам похитить со своей карты более 40 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. ГУ МВД России по Марий Эл напоминает, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо соблюдать простые правила: нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают незнакомцы. Поступая так, вы предоставляете злоумышленникам доступ к своим деньгам, - предупреждает ГУ МВД региона.