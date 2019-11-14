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14 ноября 2019 г.

Мошенник украл со счета йошкаролинки более 400 тысяч рублей

Мошенник украл со счета йошкаролинки более 400 тысяч рублей

В Йошкар-Оле мошенник похитил 405 тысяч рублей со счета 32-летней горожанки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Марий Эл.

Пострадавшая обратилась в полицию, с её слов, неизвестный мужчина под видом сотрудника службы безопасности банка позвонил ей на мобильный и сообщил о попытке снятия денег с карты. Собеседник убедил йошкаролинку перевести все накопления на указанный мошенником «безопасный счет», что женщина и сделала. После этого связь с аферистом прервалась.

В настоящее время полицейские выясняют все детали происшествия.

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