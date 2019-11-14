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14 ноября 2019 г.

Марий Эл на строительство перинатального центра выделят более 700 млн рублей

Марий Эл на строительство перинатального центра выделят более 700 млн рублей

В 2020 году в Марий Эл начнется строительство нового перинатального центра.

Всего на реализацию проекта федеральным бюджетом предусмотрены средства в размере 722 миллиона рублей. При этом из республиканского бюджета будет также выделено 32 миллиона. Глава республиканского Минздрава Марина Панькова отметила, что за часть этих денег будет закуплено оборудование, остальные пойдут на строительство здания.

В общей сложности стоимость реализации данного проекта составляет более 1,5 ммиллиарда рублей.

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