Движение по участку улицы Панфилова в Йошкар-Оле ограничат на две недели

Йошкаролинцев предупреждают о временном ограничении движения транспорта по улице Панфилова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 8 часов утра 13 ноября до 18 часов 25 ноября в Йошкар-Оле будет ограничено движение автотранспортных средств по улице Панфилова в районе дома №33а.

Уточняется, что на указанном участке проходить строительные работы. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.