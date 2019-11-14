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14 ноября 2019 г.

Движение по участку улицы Панфилова в Йошкар-Оле ограничат на две недели

Движение по участку улицы Панфилова в Йошкар-Оле ограничат на две недели

Йошкаролинцев предупреждают о временном ограничении движения транспорта по улице Панфилова. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 8 часов утра 13 ноября до 18 часов 25 ноября в Йошкар-Оле будет ограничено движение автотранспортных средств по улице Панфилова в районе дома №33а.

Уточняется, что на указанном участке проходить строительные работы. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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