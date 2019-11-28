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28 ноября 2019 г.

Более 100 млн рублей потратили на возведение дамбы в Йошкар-Оле

Более 100 млн рублей потратили на возведение дамбы в Йошкар-Оле

Общая протяженность защитного сооружения составила около 750 метров.

Порядка 100 млн рублей из бюджета освоено на строительстве защитной дамбы, расположенной на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской. Работы по ее строительству продолжались около двух лет.

Основная функция дамбы - защита от вод Малой Кокшаги 45 домовладений по улице Красноармейская Слобода, где проживает 249 человек. Кроме того, дамба работает как станция перекачки питьевой воды для заречной части города; опора линий электропередачи и городского стадиона «Динамо».

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