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25 ноября 2019 г.

50 тысяч рублей лишился житель Марий Эл, доверив банковскую карту собутыльнику

50 тысяч рублей лишился житель Марий Эл, доверив банковскую карту собутыльнику

В дежурную часть полиции от 34-летнего жителя Волжска поступило сообщение о том, что у него похищена банковская карта и имеющаяся на ней наличность в сумме 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Марий Эл.

Стражам правопорядка пострадавший сообщил, что выпивал с соседями у одного из них дома. Мужчина сообщил пин-код знакомым и периодически передавал им банковскую карту для покупок в магазине. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу карты и 50 тысяч рублей с нее. Согласно версии МВД, кражу совершил 29-летний знакомый потерпевшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Молодой человек признался в содеянном. После похода в магазин оставил банковскую карту себе и решил воспользоваться ей. Мужчина оплачивал покупки в магазинах, осуществлял ставки в Интернет-казино, а также совершил перевод оставшихся денежных средств на свою карту. Теперь ему предстоит не только вернуть похищенную наличность, но и ответить по всей строгости закона.

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