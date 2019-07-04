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04 июля 2019 г.

В Йошкар-Оле решают проблему с нехваткой мусорных урн

В Йошкар-Оле решают проблему с нехваткой мусорных урн

В столице Марий Эл до конца этого месяца планируется установить 300 мусорных урн в целях поддержания чистоты и порядка в общественных местах.

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» были проведены торги на поставку 300 уличных железобетонных урн. Муниципальный контракт был заключен 2 июля 2019 г. По условиям закупки урны должны быть установлены на территории города до конца этого месяца. Железобетонные урны отличаются долговечностью в условиях значительных перепадов температуры и воздействия осадков, а также выдерживают ударные и статичные нагрузки. Вес одной урны составляет порядка 130 кг, что способствует сохранности урн в местах их установки. Для того, чтобы проще было очищать урны, в них устанавливается специальное ведро или мусорный пакет. 

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