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Новостной портал РМЭ » Здоровье, экология и безопасность
07 июня 2019 г.

В летних лагерях Марий Эл отдохнут более 13 тысяч детей

В летних лагерях Марий Эл отдохнут более 13 тысяч детей

В этом году на территории Марий Эл открылось 180 летних детских лагерей. Из них восемь стационарных лагерей, в которых находятся 1 тысяча 155 детей, 170 лагерей с дневным пребыванием – 11 тысяч 907 детей, а также два санатория – 90 детей.

По информации Управления Роспотребнадзора, всего во время летних каникул в лагерях смогут отдохнуть боле 13 тысяч ребят в возрасте от 6,6 до 18 лет. Отметим, что данный вопрос находится на контроле Правительства Марий Эл. В регионально Управлении Роспотребнадзора уточнили, что все работники лагерей прошли гигиеническое обучение.

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