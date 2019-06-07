В летних лагерях Марий Эл отдохнут более 13 тысяч детей

В этом году на территории Марий Эл открылось 180 летних детских лагерей. Из них восемь стационарных лагерей, в которых находятся 1 тысяча 155 детей, 170 лагерей с дневным пребыванием – 11 тысяч 907 детей, а также два санатория – 90 детей.

По информации Управления Роспотребнадзора, всего во время летних каникул в лагерях смогут отдохнуть боле 13 тысяч ребят в возрасте от 6,6 до 18 лет. Отметим, что данный вопрос находится на контроле Правительства Марий Эл. В регионально Управлении Роспотребнадзора уточнили, что все работники лагерей прошли гигиеническое обучение.