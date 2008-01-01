В Марийском филиале Россельхозбанка проходит акция по продаже памятных монет
В Марийском филиале Россельхозбанка проходит акция по продаже памятных монет
В преддверии Нового года и Рождества в Марийском филиале Россельхозбанка снижена стоимость на отдельные экземпляры памятных монет. Так, до 10 января 2017 года действует скидка на монеты «Козерог-14» из серии «Знаки Зодиака». Стоимость изделия номиналом 1000 FRA CFA составляет 2290 рублей, 2000 FRA CFA – 3100 рублей.
Больше 100 000 цифровых ёлок помог вырастить «Ростелеком»
Больше 100 000 цифровых ёлок помог вырастить «Ростелеком»
Пользователи мобильного личного кабинета «Мой Ростелеком» посадили и выращивают уже больше 100 000 цифровых ёлочек. С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России – от Калининграда до Владивостока, но и на всех континентах мира. Цифровые ветки украшает уже больше 800 000 игрушек.
В Марийском филиале Россельхозбанка подвели итоги новогодней акции
В Марийском филиале Россельхозбанка подвели итоги новогодней акции
В Марийском филиале Россельхозбанка подвели итоги акции «Зимняя сказка с Россельхозбанком
В Марий Эл жертвой мошенников стала жительница Медведевского района
В Марий Эл жертвой мошенников стала жительница Медведевского района
Очередной жертвой интернет-мошенников стала 37-летняя жительница Медведевского района.
В Марий Эл при столкновении с автомобилем пострадали шесть пассажиров автобуса
В Марий Эл при столкновении с автомобилем пострадали шесть пассажиров автобуса
27 декабря на ул. 107 Бригады в Волжске столкнулись автобус и автомобиль MITSUBISHI. Пострадали шесть человек. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Марий Эл.
В Марий Эл в ДТП со снегоуборочным КАМАЗом есть пострадавшие
В Марий Эл в ДТП со снегоуборочным КАМАЗом есть пострадавшие
В Звениговском районе водитель ГАЗ-31105 врезался в КамАЗ, который очищал дорогу от снега. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.
В Йошкар-Оле из-за ремонта теплотрассы ограничат движение
В Йошкар-Оле из-за ремонта теплотрассы ограничат движение
28 декабря в связи с ремонтными работами на теплотрассе будет ограничено движение автотранспорта по четной стороне бульвара Гоголя, ограниченной улицей Вознесенская и набережной реки М. Кокшага.
Марийский филиал Россельхозбанка подвёл предварительные итоги работы в 2016 году
Марийский филиал Россельхозбанка подвёл предварительные итоги работы в 2016 году
По данным на 26 декабря 2016 года кредитный портфель Марийского регионального филиала АО «Россельхозбанк» составил порядка 43 млрд рублей. В текущем году основная часть заёмных средств – около 5,4 млрд рублей – предоставлена корпоративным клиентам.
Праздничное новогоднее настроение – всем зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
Праздничное новогоднее настроение – всем зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
Специально к Новому году и предстоящим каникулам в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции – «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье». Они помогут создать праздничное новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино.
В Йошкар-Оле интернет-мошенник ограбил 19-летнюю студентку
В Йошкар-Оле интернет-мошенник ограбил 19-летнюю студентку
По словам пострадавшей, она в одной из популярных социальных сетей занималась поиском человека, который смог бы ей помочь в учебе.