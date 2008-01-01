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Архив новостей
30 декабря

В Марийском филиале Россельхозбанка проходит акция по продаже памятных монет

В Марийском филиале Россельхозбанка проходит акция по продаже памятных монет

Россельхозбанк В преддверии Нового года и Рождества в Марийском филиале Россельхозбанка снижена стоимость на отдельные экземпляры памятных монет. Так, до 10 января 2017 года действует скидка на монеты «Козерог-14» из серии «Знаки Зодиака». Стоимость изделия номиналом 1000 FRA CFA составляет 2290 рублей, 2000 FRA CFA – 3100 рублей.

30 декабря
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Категория: IT-сфера, Узнай больше, Акции и скидки
30 декабря

Больше 100 000 цифровых ёлок помог вырастить «Ростелеком»

Больше 100 000 цифровых ёлок помог вырастить «Ростелеком»

 Пользователи мобильного личного кабинета «Мой Ростелеком» посадили и выращивают уже больше 100 000 цифровых ёлочек. С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России – от Калининграда до Владивостока, но и на всех континентах мира. Цифровые ветки украшает уже больше 800 000 игрушек.

30 декабря
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Категория: IT-сфера, Узнай больше, Акции и скидки, Транспорт и связь
30 декабря

В Марийском филиале Россельхозбанка подвели итоги новогодней акции

В Марийском филиале Россельхозбанка подвели итоги новогодней акции

Россельхозбанк В Марийском филиале Россельхозбанка подвели итоги акции «Зимняя сказка с Россельхозбанком!», которая была организована совместно с туристической фирмой «Интур». По её условиям, розничные клиенты, оформившие в период с 15 ноября по 25 декабря 2016 года кредитную карту или любой срочный вклад на сумму от 50 тыс. рублей, стали участниками розыгрыша путёвки на двоих на родину Деда Мороза в г. Великий Устюг.

30 декабря
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Категория: Политика и экономика, Узнай больше, Акции и скидки
28 декабря

В Марий Эл жертвой мошенников стала жительница Медведевского района

В Марий Эл жертвой мошенников стала жительница Медведевского района

В Марий Эл жертвой мошенников стала жительница Медведевского района

Очередной жертвой интернет-мошенников стала 37-летняя жительница Медведевского района.

28 декабря
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Категория: Происшествия и криминал
28 декабря

В Марий Эл при столкновении с автомобилем пострадали шесть пассажиров автобуса

В Марий Эл при столкновении с автомобилем пострадали шесть пассажиров автобуса

В Марий Эл при столкновении с автомобилем пострадали шесть пассажиров автобуса

27 декабря на ул. 107 Бригады в Волжске столкнулись автобус и автомобиль MITSUBISHI. Пострадали шесть человек. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Марий Эл.

28 декабря
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Категория: Происшествия и криминал, Волжский район Марий Эл, Волжск, Транспорт и связь
28 декабря

В Марий Эл в ДТП со снегоуборочным КАМАЗом есть пострадавшие

В Марий Эл в ДТП со снегоуборочным КАМАЗом есть пострадавшие

В Марий Эл в ДТП со снегоуборочным КАМАЗом есть пострадавшие

В Звениговском районе водитель ГАЗ-31105 врезался в КамАЗ, который очищал дорогу от снега. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

28 декабря
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Категория: Происшествия и криминал
28 декабря

В Йошкар-Оле из-за ремонта теплотрассы ограничат движение

В Йошкар-Оле из-за ремонта теплотрассы ограничат движение

В Йошкар-Оле из-за ремонта теплотрассы ограничат движение

28 декабря в связи с ремонтными работами на теплотрассе будет ограничено движение автотранспорта по четной стороне бульвара Гоголя, ограниченной улицей Вознесенская и набережной реки М. Кокшага. 

28 декабря
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Категория: Йошкар-Ола, Транспорт и связь, ЖКХ и строительство
28 декабря

Марийский филиал Россельхозбанка подвёл предварительные итоги работы в 2016 году

Марийский филиал Россельхозбанка подвёл предварительные итоги работы в 2016 году

Россельхозбанк По данным на 26 декабря 2016 года кредитный портфель Марийского регионального филиала АО «Россельхозбанк» составил порядка 43 млрд рублей. В текущем году основная часть заёмных средств – около 5,4 млрд рублей – предоставлена корпоративным клиентам.

28 декабря
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Категория: Политика и экономика, Узнай больше, Акции и скидки
28 декабря

Праздничное новогоднее настроение – всем зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»

Праздничное новогоднее настроение – всем зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»

 Специально к Новому году и предстоящим каникулам в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции – «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье». Они помогут создать праздничное новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино.

28 декабря
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Категория: IT-сфера, Узнай больше, Акции и скидки, Транспорт и связь
27 декабря

В Йошкар-Оле интернет-мошенник ограбил 19-летнюю студентку

В Йошкар-Оле интернет-мошенник ограбил 19-летнюю студентку

В Йошкар-Оле интернет-мошенник ограбил 19-летнюю студентку

По словам пострадавшей, она в одной из популярных социальных сетей занималась поиском человека, который смог бы ей помочь в учебе.

27 декабря
Просмотров: 1038
Категория: Происшествия и криминал
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