В Марийском филиале Россельхозбанка подвели итоги акции «Зимняя сказка с Россельхозбанком !», которая была организована совместно с туристической фирмой «Интур». По её условиям, розничные клиенты, оформившие в период с 15 ноября по 25 декабря 2016 года кредитную карту или любой срочный вклад на сумму от 50 тыс. рублей, стали участниками розыгрыша путёвки на двоих на родину Деда Мороза в г. Великий Устюг.